2019-04-27T17:16:50+03:00
Общество

Тюменские общественники внесли предложения в реформу по сбору мусора

Есть основания, что предложение услышали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские общественники внесли предложения в реформу по сбору мусораТюменские общественники внесли предложения в реформу по сбору мусораФото: pixabay.com
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На экологическом форуме в Челябинске представители тюменского партийного проекта «Чистая страна» внесли предложения в реформу по сбору мусора. По словам руководителя Тюменского общественного совета «Чистая страна» Елены Острягиной, это касается нормы, где установлено, что при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении людей объём коммунальной услуги при обращении с мусором рассчитывается с учетом количества собственников этого помещения.

Проще говоря, владелец нескольких помещений платит за мусор не один раз, хотя производит мусор только там, где живёт. Такую норму посчитали несправедливой, поэтому мнение донесли до Минприроды РФ. Елена Острягина отметила, что есть основания, что их услышали.

Кроме тюменцев в форуме приняли участие представители российских регионов, которые делились опытом и проблемами при реализации реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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