2019-04-27T16:36:39+03:00
Общество

Тюменцы за два месяца сдали почти 10 тонн макулатуры

Её они могли обменять на саженцы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы за два месяца сдали почти 10 тонн макулатурыТюменцы за два месяца сдали почти 10 тонн макулатурыФото: pixabay.com
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В Тюмени подходит к финалу акция «Круговорот жизни», благодаря которой в городе могут появиться около 300 новых деревьев. Как сообщает «Вслух.ру», с 1 марта все неравнодушные могли сдать макулатуру взамен на саженцы для дальнейшей высадки. За каждые 50 граммов использованной бумаги давали 1 саженец бальзамической пихты или колючей голубой ели.

Организаторами акции стало объединение «Круговорот», которое сейчас подводит итоги. По предварительным подсчётам, тюменцы сдали около 10 тонн макулатуры. Рекорд поставили ученики и учителя антипинской школы №32, которые привезли четверть тонны макулатуры.

Призы будут выдавать в конце апреля. Большую часть раздадут участникам, а остальное реализуют в виде массовой посадки. Далее макулатуру можно будет сдать на акциях по сбору второсырья, а ненужные книги – в книгообменники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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