Тюменцам, возможно, не удастся пожарить шашлыки на Первомай
Дело в плохой погоде
Тюменцам, возможно, не удастся пожарить шашлыки на ПервомайФото: pixabay.com
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Двухдневная рабочая неделя ожидает тюменцев перед майскими праздниками. Все ждут поездок за город на шашлыки, однако пожарить их, возможно, в этот раз не удастся.
По информации виртуальных синоптиков, 1 мая в Тюмени будет пасмурно и дождливо, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит +8…+10 градусов. Да и в целом, на первомайские праздники ожидается прохладная погода, временами дожди. Тепло придёт только 4 и 5 мая, когда воздух прогреется до +13 градусов.
А вот на вторых майских праздниках заметно потеплеет – до +23 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU