2019-04-27T13:51:45+03:00
Здоровье

Тюменцы не болеют дифтерией, столбняком, туляремией и брюшным тифом

Снижается заболеваемость и ОРЗ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы не болеют дифтерией, столбняком, туляремией и брюшным тифомТюменцы не болеют дифтерией, столбняком, туляремией и брюшным тифомФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области с 24 по 30 апреля по инициативе ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации под девизом «Предупредить. Защитить. Привить». Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в нашем регионе иммунизация основана на Национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По словам главного специалиста отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения областного департамента здравоохранения Надежды Казакевич, благодаря этому в Тюменской области удаётся поддерживать благополучную эпидемиологическую обстановку по ряду инфекций.

- Проще предупредить болезнь, и в этом поможет вакцинация. Все с этим согласны, но вопросы необходимости прививок все же возникают у граждан, - отметила Надежда Казакевич.

В прошлом году в Тюменской области отмечено снижение инфекционной заболеваемости более чем по 20-ти болезням. Не зарегистрировано ни одного случая брюшного тифа, полиомиелита, дифтерии, краснухи, столбняка, туляремии, лептоспироза, бруцеллеза и др. Кроме того, на 18% зарегистрировано снижение заболеваемости ОРЗ, благодаря прививкам против гриппа. Их поставили почти 47% жителей региона.

Отметим, что прививки – самое доступное и эффективное средство профилактики инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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