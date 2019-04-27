Тюменцам рассказали, как правильно выйти из поста

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-27T12:21:28+03:00

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Великой Пост завершается, по словам диетологов, важно правильно выйти из него. Иначе Пасхальная неделя может обернуться обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, ведь к празднику хозяйки стремятся побаловать родных и близких различной вкусной едой.

- Все блюда, которые готовятся к празднику, как правило калорийные и жирные, - предупреждает главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева. – К тому же изобилие блюд, которые можно есть после длительного воздержания, может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ.

Поэтому возвращение к обычному рациону должно быть постепенным и умеренным. Не стоит налегать на мясо, сладости и выпечку одновременно, чтобы не перегрузить привыкшей за недели поста к другой еде желудочно-кишечный тракт. Вводить праздничные продукты по возможности нужно постепенно. Это будет важным подспорьем для сохранения здоровья в пасхальные выходные, сообщает интернет- портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU