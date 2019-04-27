Инициативные тюменцы придумают инфоповод и промоакцию для фестиваля «Жара»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-27T12:04:38+03:00

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В мультицентре «Моя территория» 29 апреля в 19 часов состоится первая встреча участников event-штаба, на котором будут создаваться инфоповоды и промоакции для крупных городских событий. Как сообщает «Мой портал», инициативные тюменцы посетят образовательные встречи и узнают о работе команды, тайм-менеджменте и креативных подходах.

Первая встреча – ознакомительная. Участники познакомятся друг с другом, узнают о планах работы штаба на 2019 год и попробуют сами придумать инфоповод или промоакции для фестиваля «Жара». На второй встрече участники разделят между собой обязанности и начнут готовиться к этому событию. Войти в состав event-штаба можно, зарегистрировавшись по ссылке.

В конце года активные тюменцы получат благодарственные и рекомендательные письма для участия в различных форумах и запись в личной книжке волонтёра об участии в мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU