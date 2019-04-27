2019-04-27T11:28:50+03:00
Общество

В Ялуторовске стартовал конкурс для молодых специалистов

Каждый из них должен доказать, что он – лучший
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске стартовал конкурс для молодых специалистовВ Ялуторовске стартовал конкурс для молодых специалистовФото: Татьяна Коркина
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В Ялуторовске стартовал конкурс для 12-ти молодых специалистов до 35 лет «Моя профессия». Каждый из них должен доказать, что он – лучший, а его дело – важно для города. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в течение десяти лет интерес к конкурсу всё больше и больше растёт. Придумали и организовали этот конкурс в Молодёжном социально-деловом центре Ялуторовска.

По словам специалиста центра Татьяны Чередниковой, конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе каждый из них рассказал о себе и своём проекте, а также об организации, в которой он трудится. На втором этапе молодёжи предстоит показать свои знания Трудового кодекса РФ в форме письменного экзамена с вытягиванием билета.

– Третий этап – творческий. Каждый участник выступит на сцене Молодежного центра и хоть в песне, хоть в танце покажет свою профессию, ее важность для нашего города. Тут мы никого не ограничиваем, всё будет зависеть только от способностей и фантазии самих участников, - рассказала Татьяна Чередникова.

В числе конкурсантов – риелтор, врач скорой помощи, кинолог, психолог, преподаватель ИЗО, командир отделения пожарной охраны, сервисный инженер и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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