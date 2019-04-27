2019-04-27T10:33:18+03:00
Общество

В Ялуторовске 1 мая запустят аттракционы, фонтан и колесо обозрения

К открытию сада подготовлена большая развлекательная программа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске 1 мая запустят аттракционы, фонтан и колесо обозренияВ Ялуторовске 1 мая запустят аттракционы, фонтан и колесо обозренияФото: Татьяна Коркина
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В ялуторовском Городском саду 1 мая для жителей и гостей откроются колесо обозрения, фонтан и 12 аттракционов. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заведующего структурным подразделением «Городской сад» Павла Лаптева, к открытию сада подготовлена большая развлекательная программа с приглашением артистов.

С 10 утра откроются кассы сада, а в 10.30 запустят все аттракционы, причём цены на билеты останутся на уровне прошлого года. В 11.30 на танцплощадке стартует концерт с участием творческих коллективов «Арт-Вояжа», также организуют интерактивные площадки для детей. В 17 часов состоится концерт духового оркестра, который представит свой богатый репертуар.

- Самое большое новшество этого года – мы обновили ряд аттракционов – они у нас заблестят новыми красками, аттракцион «Веселый паровозик» поменял свою одежду. Батут «Миньоны», закупленный в прошлом году, перейдет на полный цикл работ в этом году, - отметил Павел Лаптев.

На других аттракционах также проведён капитальный ремонт. Также здесь расположится детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт, различные арт-объекты и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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