2019-04-27T10:17:54+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина на отцовском внедорожнике спровоцировал смертельное ДТП на Профсоюзной и Советской

В аварии погиб 44-летний мужчина
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени мужчина на внедорожнике отца спровоцировал смертельное ДТП на Профсоюзной и СоветскойВ Тюмени мужчина на внедорожнике отца спровоцировал смертельное ДТП на Профсоюзной и СоветскойФото: ГИБДД по Тюменской области
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В Тюмени сегодня, 27 апреля, около 4-х часов утра на перекрёстке ул. Профсоюзной и ул. Советской произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Мерседес ML» и «Лады» 11 модели. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Мерседеса», который двигался по второстепенной дороге.

От удара «Ладу» отбросило на металлическое ограждение, а «Мерседес» вылетел на тротуар, пробил ограду территории жилого дома и въехал в дерево.

В результате ДТП погиб 44-летний водитель «Лады». 37-летний пассажир «Лады» и 21-летняя пассажирка «Мерседес» получили травмы головы и ушибы. 25-летний водитель «Мерседеса», проживающий в Упоровском районе, не пострадал. Оказалось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее его уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Внедорожник принадлежит отцу водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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