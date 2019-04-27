В Тюмени отремонтируют 800 домов в рамках краткосрочного плана капремонта

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-27T09:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время реализации первого краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2015-2018 гг., в Тюмени отремонтировано 416 домов. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на замглавы города Павла Перевалова.

Второй краткосрочный план капремонта, рассчитанный на 2018-2020 гг., предусматривает ремонт более 800 домов, что в два раза больше, чем во время реализации первого плана. Городские власти предпринимают усилия, чтобы увеличить число подрядчиков, занятых капремонтом.

В числе мер для привлечения подрядчиков – упрощение схемы расчёта за выполненные работы. Срок расчёта сокращён до 10 дней после сдачи объекта, а Фонд капитального ремонта выплачивает подрядчику 100% средств за проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU