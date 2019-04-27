2019-04-27T09:32:29+03:00
Общество

В Тюмени отремонтируют 800 домов в рамках краткосрочного плана капремонта

План рассчитан до 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюмени отремонтируют 800 домов в рамках краткосрочного плана капремонтаВ Тюмени отремонтируют 800 домов в рамках краткосрочного плана капремонтаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Во время реализации первого краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 2015-2018 гг., в Тюмени отремонтировано 416 домов. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на замглавы города Павла Перевалова.

Второй краткосрочный план капремонта, рассчитанный на 2018-2020 гг., предусматривает ремонт более 800 домов, что в два раза больше, чем во время реализации первого плана. Городские власти предпринимают усилия, чтобы увеличить число подрядчиков, занятых капремонтом.

В числе мер для привлечения подрядчиков – упрощение схемы расчёта за выполненные работы. Срок расчёта сокращён до 10 дней после сдачи объекта, а Фонд капитального ремонта выплачивает подрядчику 100% средств за проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инициативные тюменцы придумают инфоповод и промоакцию для фестиваля «Жара»
В Ялуторовске стартовал конкурс для молодых специалистов
В Ялуторовске 1 мая запустят аттракционы, фонтан и колесо обозрения
В Тюмени мужчина на отцовском внедорожнике спровоцировал смертельное ДТП на Профсоюзной и Советской
Тюменцы примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья»
Погода в Тюмени 27 апреля: небольшой дождь и до +6
В Тюменской области введен особый противопожарный режим
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц появилось потомство
В реке Туре в центре Тюмени ищут тело упавшего с моста мужчины
Чудом вернули к жизни: тюменскую школьницу, упавшую с 10 этажа, выписали из больницы
Накануне майских праздников тюменцам рекомендуют проверить задолженности
Собранный на субботниках мусор в Тюменской области будут вывозить в кратчайшие сроки
В Тюменской области поймали двух ночных браконьеров
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
Молодежь Тюмени испечет «ленинградский хлеб» на набережной Туры
Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная
Накануне Пасхи тюменские храмы проверяют на безопасность