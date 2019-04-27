2019-04-27T08:49:32+03:00
Общество

Тюменцы примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья»

Мероприятие пройдёт в Курганской обласи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья»Тюменцы примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья»Фото: pixabay.com
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Представители креативной индустрии и тюменских общественных организаций примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья». Как сообщает «Тюменская линия», в мероприятии, которое пройдёт в Кетовском районе Курганской области, примут участие порядка 300 молодых людей. В их числе – активисты образовательного проекта «Энергия Зауралья - Школа Команды 45» и финалисты конкурса молодежного управленческого резерва «Команда Урала».

Форум «Зауралье» пройдёт на этот раз в новом формате, однако насыщенный образовательный блок и интересные встречи останутся неизменными. Главная задача форума – найти новые решения для тех актуальных задач, которые стоят перед молодыми активистами. Встречи проведут квалифицированные эксперты из регионов УФО, которые помогут зауральцам прокачать свои компетенции. Участники пройдут различные практикумы и кейсы, деловые интеллектуальные игры и многое другое.

Тюменскую область на форуме представят лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев, руководитель продюсерского центра «Баzа» Андрей Зубов и представитель дирекции Союза экстремальных видов спорта Александр Колыхаев. Гостями форума станут врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, авторы и актеры команды КВН «Вятка» - чемпиона Высшей лиги КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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