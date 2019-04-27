СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-27T08:20:39+03:00

Погода в Тюмени 27 апреля: небольшой дождь и до +6

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В Тюмени сегодня, 27 апреля, ожидается небольшой дождь, ближе к ночи – интенсивный. Температура воздуха утром составит 0 градусов, вечером +2…+6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный 3-6 м/с, порывы до 15 м/с.

Влажность воздуха – от 33-64%. Атмосферное давление ниже нормы – 752 мм рт.ст.

Отметим, что сегодня – Великая суббота, последние часы перед праздником Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU