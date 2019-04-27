Погода в Тюмени 27 апреля: небольшой дождь и до +6
Влажность воздуха – от 33-64%
Погода в Тюмени 27 апреля: небольшой дождь и до +6
Изменить размер текста:
В Тюмени сегодня, 27 апреля, ожидается небольшой дождь, ближе к ночи – интенсивный. Температура воздуха утром составит 0 градусов, вечером +2…+6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный 3-6 м/с, порывы до 15 м/с.
Влажность воздуха – от 33-64%. Атмосферное давление ниже нормы – 752 мм рт.ст.
Отметим, что сегодня – Великая суббота, последние часы перед праздником Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU