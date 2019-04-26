В Тюменской области введен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-26T16:33:39+03:00

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Особый противопожарный режим введен в Тюменской области. Меры приняты в связи с наступлением сухой, ветреной погоды и высоким риском возникновения пожаров.

Соответствующее постановление на заседании президиума регионального правительства подписал губернатор Александр Моор. Он призвал жителей области с пониманием и ответственностью отнестись к профилактике пожаров.

На время действия режима гражданам запрещено посещать леса за исключением охотников и тех, ко находится там по служебным обязанностям. Нельзя также разводить костры, сжигать сухую траву, мусор и другие отходы, проводить иные работы с огнеопасные работы не только в зеленой зоне, но и в населенных пунктах. Нарушение правил наказывается штрафом, сообщили в пресс-службе глав региона.

В этот период в лесах пройдут дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, лагерей, санаториев, баз отдыха и предприятий. Будут проверены подъезды пожарной техники к источникам водоснабжения, начнут работу мобильные посты, ограничивающие в лес проезд и проход людей и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU