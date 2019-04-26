В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц появилось потомство

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-26T16:02:54+03:00

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В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц на свет появились верблюжата. Детенышей с мамами уже можно посмотреть, они весь день гуляют в своих загонах и радуют посетителей.

- Наша Радочка и Дианочка с разницей в неделю, принесли по малышу! Первый верблюжонок появился в конце марта, а второй - в начале апреля. Новорождённые год будут питаться маминым молоком, только потом им можно будет давать траву, - сообщили в зоопарке.

Беременность у верблюдов длится одиннадцать месяцев. Следующее потомство здесь ожидают только через два года.

Отметим, что в Тюмени есть еще один верблюд. Он живет в частном подворье в пригороде и тюменцы часто его видят на Цветном бульваре. Эти животные отлично переносят сибирский мороз до -50 градусов и прекрасно себя чувствуют в нашем климате.

Фото зоопарка "Сосновый бор"

ИСТОЧНИК KP.RU