В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц появилось потомство
В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц на свет появились верблюжата. Детенышей с мамами уже можно посмотреть, они весь день гуляют в своих загонах и радуют посетителей.
- Наша Радочка и Дианочка с разницей в неделю, принесли по малышу! Первый верблюжонок появился в конце марта, а второй - в начале апреля. Новорождённые год будут питаться маминым молоком, только потом им можно будет давать траву, - сообщили в зоопарке.
Беременность у верблюдов длится одиннадцать месяцев. Следующее потомство здесь ожидают только через два года.
Отметим, что в Тюмени есть еще один верблюд. Он живет в частном подворье в пригороде и тюменцы часто его видят на Цветном бульваре. Эти животные отлично переносят сибирский мороз до -50 градусов и прекрасно себя чувствуют в нашем климате.
Фото зоопарка "Сосновый бор"
ИСТОЧНИК KP.RU