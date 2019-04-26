В реке Туре в центре Тюмени ищут тело упавшего с моста мужчины

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-26T15:42:37+03:00

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Тело молодого человека ищут в реке Туре. Сегодня спасатели Тюменского отряда экстренного реагирования обследовали участок возле нового моста по улице Челюскинцев. Известно, что мужчина упал в воду накануне, 25 апреля. Накануне были обследованы берег и поверхность воды, сегодня поиски вели водолазы.

- Запрос поступил из правоохранительных органов. Предварительно известно, что молодой человек упал в реку с путепровода. Пока его тело не найдено. Поиски продолжатся в понедельник, - сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь ТОСЭР Евгений Булкин.

Предварительные результаты происшествия полицейские уже передали сотрудникам СКР. Следователи уже проводят проверку инцидента, сейчас главное найти тело, говорят силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU