Накануне майских праздников тюменцам рекомендуют проверить задолженности

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-26T14:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Тюменской области рекомендуют накануне майских праздников проверить наличие неоплаченных штрафов или других счетов в Банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов. Многие на длительные выходные отправляются за границу, но в аэропорту им могут не разрешить вылет из страны. Только за последний месяц произошло более десяти таких случаев, когда тюменцев не пустили в самолет из-за долгов.

Так, молодая женщина, решив с семьей отпраздновать свой день рождения в Доминиканской Республике, осталась в Москве. В аэропорту сотрудник таможни сообщил имениннице, что у нее из-за неоплаченных долгов наложен запрет на выезд. Вместе с испорченным отпуском семья понесла дополнительные финансовые потери.

Еще в одной семье из пяти человек поехать во Вьетнам пришлось без главы. Мужчину не выпустили в аэропорту «Рощино». Тюменцу пришлось задержаться, оплатить долги и только после этого лететь к семье.

Чтобы не подвергать себя таким нервным потрясениям областное Управление Федеральной службы судебных приставов рекомендует заблаговременно воспользоваться быстрыми и удобными способами оплаты с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» или, скачав мобильное приложение «ФССП России» на свой телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU