Собранный на субботниках мусор в Тюменской области будут вывозить в кратчайшие сроки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-26T13:39:35+03:00

На время сезона субботников мусоровозы в Тюменской области будут работать без выходных. Фото ООО "ТЭО"

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Тюменское экологическое объединение готово оперативно вывозить на свои полигоны мусор, собранный на субботниках. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами объявил о полной готовности к месячнику чистоты.

- Абсолютно все наши подразделения будут работать в усиленном режиме, чтобы оперативно вывести из парков и скверов все, что будет собрано горожанами, - сообщил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. - Региональный оператор приглашает всех земляков присоединиться к нужному и важному мероприятию.

Вывоз мусора после уборок улиц организован по всей Тюменской области во время субботников. Социальные учреждения, которые не успели заключить контракты с региональным оператором, но хотят выйти на уборку – могут подать заявку регоператору, сообщили в пресс-службе компании.

Работники ТЭО тоже участвуют в субботниках и приводят в порядок все контейнерные площадки и прилегающие к ним территории. В период субботников они в кратчайшие сроки будут вывозить собранный на них мусор.

- Транспортировщики работают без выходных дней, к работе привлечена дополнительная техника. Объемы вывезенных отходов увеличиваются ежедневно, пока пик пришелся на вторник, 23 апреля, когда было вывезено более 170 тонн прочих отходов, - подчеркнул Фрумкин.

ИСТОЧНИК KP.RU