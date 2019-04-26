2019-04-26T12:24:42+03:00
Происшествия

В Тюменской области поймали двух ночных браконьеров

Мужчины на автомобиле выслеживали животных
Маргарита КАЛИНКИНА
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В лесу Викуловского района поймали двух мужчин, которые выслеживали животных. Ночью 15 марта их заметили сотрудники ГИБДД. Молодые люди на автомобиле «Нива» с фонарем хаотично ездили по лесу.

Полицейские связались с охотинспекторами и на УАЗе направились навстречу. Оказалось, что на внедорожнике разъезжают жители села Березино. В салоне их «Нивы» был обнаружен фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы. В отношении мужчин возбудили уголовное дело на основании ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц на автомобиле).

Районная прокуратура уже утвердила обвинение и направила материалы в суд. Молодым людям грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн. рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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