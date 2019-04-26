Молодежь Тюмени испечет «ленинградский хлеб» на набережной Туры

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-26T11:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Историческая игра «Знамя Победы» пройдет для студентов и школьников Тюмени 30 апреля. Командам предстоит пройти несколько испытаний на набережной реки Туры.

Игроки будут бросать гранаты, приготовят «ленинградский хлеб» из песка и муки, пожарят яичницу на саперной лопатке и обезвредят «мины». Лучшая команда получит памятные призы и подарки от партнеров патриотической кампании «Мы помним» и даст старт водружению Знамени Победы на верхнем пилоне моста Влюбленных.

Организатором игры выступила региональное отделение Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России». Цель мероприятия - дать возможность молодежи на собственном опыте испытать трудности военных лет и сопоставить их со своей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU