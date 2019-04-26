2019-04-26T11:09:30+03:00
Происшествия

Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная

Женщину уже наказывали за подобное преступление
Маргарита КАЛИНКИНА
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Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная. Инцидент произошел во время семейной ссоры. Пара поссорилась, кода распивала спиртные напитки в своей комнате общежития.

Женщина схватила кухонный нож и стала угрожать убийством своему сожителю. Мужчина выбежал в коридор и бурное выяснение отношений продолжилось. Напуганные соседи вызвали полицию. На место выехал участковый, женщину задержали.

Выяснилось что ранее 35-летняя тюменка уже привлекалась к ответственности за совершение подобного преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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