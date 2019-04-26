Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная
Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная. Инцидент произошел во время семейной ссоры. Пара поссорилась, кода распивала спиртные напитки в своей комнате общежития.
Женщина схватила кухонный нож и стала угрожать убийством своему сожителю. Мужчина выбежал в коридор и бурное выяснение отношений продолжилось. Напуганные соседи вызвали полицию. На место выехал участковый, женщину задержали.
Выяснилось что ранее 35-летняя тюменка уже привлекалась к ответственности за совершение подобного преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU