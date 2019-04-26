Накануне Пасхи тюменские храмы проверяют на безопасность

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-26T10:46:55+03:00

Сотрудники МЧС перед Пасхой напоминают православным правила пожарной безопасности. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Служителям церкви и прихожанам рассказывают, как провести праздник без происшествий

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Сотрудники МЧС проводят проверки храмов накануне Пасхи. Меры принимаются, чтобы не допустить пожаров и других чрезвычайных происшествий, гибели и травматизма людей.

Работникам церквей напоминают о технике безопасности при использовании открытого огня, правилам использования первичных средств пожаротушения, а также действиям на случай возникновения пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Проверяется также наличие первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов. Прихожанам и служителям вручают листовки, и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Правила для верующих, как провести праздник Пасхи без пожара

- зажигая свечи у подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, в противном случае вы рискуете, наклоняя голову пострадать от огня;

- следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

- заранее узнайте у служителей храма, где находятся запасные выходы из молитвенного зала;

- если вы всё же не убереглись и одежда загорелась, быстро скиньте её, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- если в храме сработала пожарная сигнализации не пугайтесь, покидайте его, не создавая паники и давки.

ИСТОЧНИК KP.RU