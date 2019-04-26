Стал известен график работы поликлиник Тюмени на майских праздниках

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-26T10:19:16+03:00

Поликлиники Тюмени в майские праздники будут работать каждый день Фото: Ольга Крыльцова

Лечебные учреждения будут открыты каждый день

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Городские поликлиники Тюмени будут работать все праздничные и выходные дни. Прием пациентов проведут дежурные доктора, а узкие специалисты организуют прием по графику.

Так, 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями и поликлиники будут работать на час меньше обычного, уточнили в областном департаменте здравоохранения.

1, 3, 5, 9, 12 мая доктора ждут больных с 9.00 до 12.00 часов. В это же время будут открыты перевязочный и процедурный кабинеты.

2, 4, 10, 11 мая организован прием дежурных врачей. Поликлиники будут работать с 9.00 до 16.00. Такой же режим работы организован у перевязочных и процедурных кабинетов, диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов.

Более подробную информацию о приеме докторов нужно уточнять непосредственно в поликлиниках. При возникновении экстренных, жизнеугрожающих состояний граждан круглосуточную помощь оказывает скорая помощь (03, 103). При возникновении неотложных состояний у старшего врача скорой помощи можно получить информацию о дежурных приемных отделениях (стационарах) для самостоятельного обращения: тел. 50-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU