На медика скорой помощи в Тюмени напала группа молодых людей
Неприятный инцидент произошел с бригадой скорой помощи в Тюмени. Несколько молодых людей напали на медика, когда тот приехал по вызову. Происшествие произошло накануне, 25 апреля около шести часов вечера.
- В 17.27 диспетчеру Скорой помощи поступил вызов от очевидцев, которые сообщили о мужчине без сознания возле дома № 165 по улице Московский тракт. Бригада прибыла в 17.38. Когда фельдшер начал оказывать помощь, эти же очевидцы повели себя агрессивно. Они стали распускать руки и нецензурно выражаться, - сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.
Бригада покинула место вызова, о чем было сообщено старшему врачу оперативного отдела скорой помощи. На место был вызван наряд полиции и пациента медики осматривали уже в его присутствии. Мужчина от госпитализации отказался и убежал. Освободившись с вызова, бригада поехала в отделение полиции и написала на нападавших заявление.
Группа молодых людей в Тюмени напала на медика бригады скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU