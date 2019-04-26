2019-04-26T09:51:35+03:00
Происшествия

На медика скорой помощи в Тюмени напала группа молодых людей

В инциденте теперь разбирается полиция [видео]
Маргарита КАЛИНКИНА
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На фельдшера скорой помощи Тюмени напали очевидцы, который вызвали бригаду мужчине без сознанияНа фельдшера скорой помощи Тюмени напали очевидцы, который вызвали бригаду мужчине без сознанияФото: Ольга Крыльцова
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Неприятный инцидент произошел с бригадой скорой помощи в Тюмени. Несколько молодых людей напали на медика, когда тот приехал по вызову. Происшествие произошло накануне, 25 апреля около шести часов вечера.

- В 17.27 диспетчеру Скорой помощи поступил вызов от очевидцев, которые сообщили о мужчине без сознания возле дома № 165 по улице Московский тракт. Бригада прибыла в 17.38. Когда фельдшер начал оказывать помощь, эти же очевидцы повели себя агрессивно. Они стали распускать руки и нецензурно выражаться, - сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Бригада покинула место вызова, о чем было сообщено старшему врачу оперативного отдела скорой помощи. На место был вызван наряд полиции и пациента медики осматривали уже в его присутствии. Мужчина от госпитализации отказался и убежал. Освободившись с вызова, бригада поехала в отделение полиции и написала на нападавших заявление.

Группа молодых людей в Тюмени напала на медика бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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