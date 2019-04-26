2019-04-26T09:17:24+03:00
Общество

СУЭНКО проводит традиционные весенние субботники

Сотрудники филиала провели благоустройство территорий, прилегающих к зданиям организации и энергообъектам
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Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
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Сотрудники филиала ПАО «СУЭНКО» Тюменские городские электрические сети» провели уборку и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям организации и энергообъектам.

На традиционный весенний субботник вышли сотрудники всех служб и отделов. Уборка проведена на площади более 2 тыс. м2 и вокруг 45 трансформаторных подстанций. Вывезено 24 м3 мусора, произведены ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений, бордюров, деревьев, кустарников.

Подобная работа проведена всеми филиалами СУЭНКО. В Тобольске предприятие подключилось к уборке не только вверенных им территорий, но и взяло шефство над бесхозными участками.

СУЭНКО не первый год поддерживает проведение социально значимых работ и благоустройства городского пространства.

Безусловно, главная задача компании – бесперебойно обеспечивать город электроэнергией, но не менее важно, преображать облик города, делать его комфортным для жизни.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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