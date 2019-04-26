2019-04-26T08:30:45+03:00
Общество

Пасха в Тюмени пройдет под снегом и дождем

Выходные обещают быть холодными и сырыми
Марина АНТОНОВА
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Жителей Тюмени ждут холодные и дождливые выходныеЖителей Тюмени ждут холодные и дождливые выходныеФото: Ольга Крыльцова
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Холодные и сырые выходные ждут жителей Тюмени. В субботу ожидается снег, а в воскресенье дождь со снегом. Православные в ночь с субботы на воскресенье будут в храмах встречать Пасху. В это время на улице будет очень холодно. По прогнозам синоптиков, будет идти снег и на улице будет максимум +1, а по ощущениям все -4.

Днем 27 апреля температура воздуха не поднимется выше +4 градусов, но по ощущениям будет, как при -3. Северо-западный ветер до 6 м/с. К вечеру он сменит направление на южное и юго-восточное и пойдет небольшой снег.

В воскресенье погода совсем испортится, небо затянут облака и ночной снегопад сменить ледяной дождь. Термометры вновь покажут не более +4, но будет как при -1. ветер немного успокоится, он ожидается всего до 3 м/с и с юго-восточного вновь сменит направление на северное. При этом влажность воздуха в городе поднимется до 86%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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