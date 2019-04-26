На одном из перекрестков Тюмени грузовая "Газель" упала на бок

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-26T07:47:14+03:00

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Грузовая "Газель" перевернулась и упала на бок на перекрестке улиц Монтажников и Широтная. ДТП произошло сегодня утром. В час пик горожане, спешащие на работу, гадали, что могло произойти. Очевидцы также выложили фотографии в социальных сетях.

Один из свидетелей произошедшего Сергей Дашкевич пояснил, что водитель "сам на пустом месте дал угла, чуть светофор не снёс. Никто его не подрезал. Пьяный с самого утра".

- Ладно хоть никого не зацепил, - подчеркнул тюменец.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал. Водитель на повороте не справился с управлением. Скорее всего, автомобилист нетрезвый, сейчас он проходит медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU