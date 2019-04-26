2019-04-26T07:22:39+03:00
Общество

В колонне Бессмертного полка в Тюмени пронесут гигантскую копию знамени Победы

Полотнище будут держать 60 человек
Маргарита КАЛИНКИНА
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Колонну Бессмертного полка в Тюмени будут формировать на перекрестке улиц Республики и Кирова с 9.30. Фото администрации ТюмениКолонну Бессмертного полка в Тюмени будут формировать на перекрестке улиц Республики и Кирова с 9.30. Фото администрации Тюмени
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Колонну Бессмертного полка 9 мая в Тюмени возглавит масштабная копия знамени Победы. Полотнище понесут 60 человек. Честь предоставлена активистам общественной организации "Боевое братство", лучшим кадетам и юнармейцам.

Штендер "Бессмертного полка" будет нести курсант ТВВИКУ, а баннер "Бессмертный полк" - спортсмены-баскетболисты. После чего пойдут две шеренги флагов, а вслед за ними сама колонна горожан с портретами своих отцов, дедов и прадедов, участвующих в Великой Отечественной войне. Каждая шеренга должна быть не более 20 человек.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина. Она сообщила, что колонну горожан будут формировать на пересечений улиц Республики и Кирова с 9.30. Для безопасности организаторы шествия рекомендуют горожанам не брать с собой детские коляски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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