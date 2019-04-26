Часть улицы Киевской в Тюмени закрыли для транспорта
До 9 августа здесь будет идти ремонт проезжей части
Часть улицы Киевской в Тюмени закрыли для транспорта
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Часть улицы Киевской в Тюмени сегодня, 26 апреля, закрывают для транспорта. От пересечения с ул. Котовского до пересечения с ул. Энергетиков будет идти капитальный ремонт проезжей части. Работы продлятся до 9 августа.
Пути объезда по ул. Мельникайте, ул. Минской, ул. Котовского. Автомобили, которые обслуживают организации и предприятия в зоне ограничения, а также личный транспорт граждан, проживающих в данном районе, будут пропускать.
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU