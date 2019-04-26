Погода 26 апреля в Тюмени: холодно и пасмурно

СЕГОДНЯ 03:43 2019-04-26T03:43:13+03:00

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Пятница, 26 апреля, в Тюменской области будет холодной и пасмурной, в течение суток пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит +1 +6 градусов, северо-западный ветер 2-5 м/с.

В Тюмени ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег пойдет вечером и продлится ночью, столбики термометров поднимутся до +5 градусов, но по ощущениям будет 0 -1. Западный ветер 2,3 м/с, влажность воздуха 33%, атмосферное давление 754 мм рт ст.

В Тобольске снег будет более интенсивным, воздух прогреется всего до +2 градусов, ветер 2-3 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске до +6, небольшой снег пойдет только ночью, ветер до 4 м/с. В Ишиме до +3 и снег тоже только ночью.

Сегодня Международный День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата учреждена после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сегодня также Международный день интеллектуальной собственности, а по народному календарю Фомаида Медуница. В этот день было принято рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи.

ИСТОЧНИК KP.RU