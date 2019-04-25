У тюменских детей-инвалидов становится больше возможностей для самореализации

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-25T16:13:23+03:00

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5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю дата ведет с 1992 года. Именно в 1992 году люди в 17 европейских странах встали на защиту прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

- Цель Дня борьбы за права инвалидов – обратить внимание общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Ни одна группа населения не должна оставаться без внимания, - говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы. – Именно поэтому, на всех мероприятиях проекта «Крепкая семья» предусмотрено участие детей с ограниченными возможностями.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

- К сожалению, детей, имеющих инвалидность, в настоящее время становится всё больше. Однако в обществе происходят позитивные изменения. Это и доступная среда удобный и беспрепятственный доступ инвалидов различных категорий в общественные места, офисные здания и инклюзия - возможность получения как дошкольного, так и школьного образования детьми-инвалидами вместе со сверстниками. Безусловно, толерантное отношение к детям-инвалидам ещё не до конца сформировано, но уже есть серьезные подвижки, это очень радует, - рассказывает Наталия Ситова, директор интернет-портала «Детки!».

Напомним, что Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ее ратификации, что создало дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU