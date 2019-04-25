2019-04-25T15:30:40+03:00
Общество

Тюменке пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок

Приставы за долги запретили женщине совершать сделки с недвижимостью
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменке пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок. Фото Управления Службы судебных приставов Тюменской областиТюменке пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок. Фото Управления Службы судебных приставов Тюменской области
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Жительнице села Омутинское пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок. 42-летняя женщина ко дню рождения при покупке двух пар обуви оформила рассрочку, но так и не рассчиталась. Магазин обратился в суд, общая сумма стоимости покупки и пеней составила порядка 17 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство, но должница не реагировала на извещения пристава и не отвечала на звонки. В итоге был наложен запрет на имущество. И только удобный случай выгодной сделки по продаже одного из ее земельных участков, вынудил ее погасить всю сумму долга. Женщине кроме пеней за просрочку пришлось также оплатить исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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