Тюменке пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-25T15:30:40+03:00

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Жительнице села Омутинское пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок. 42-летняя женщина ко дню рождения при покупке двух пар обуви оформила рассрочку, но так и не рассчиталась. Магазин обратился в суд, общая сумма стоимости покупки и пеней составила порядка 17 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство, но должница не реагировала на извещения пристава и не отвечала на звонки. В итоге был наложен запрет на имущество. И только удобный случай выгодной сделки по продаже одного из ее земельных участков, вынудил ее погасить всю сумму долга. Женщине кроме пеней за просрочку пришлось также оплатить исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU