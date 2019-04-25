В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания – 2019

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-25T12:39:29+03:00

В хозяйствах и районах области к работе подготовлены все посевные агрегаты Фото: Кира Санникова

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В Тюменской области полным ходом идет раннее весеннее боронование. Работы проведены уже на площади 98,3 тысяч гектар. Это порядка 12% от общего объема запланированных мероприятий.

По словам заместителя губернатора, руководителя департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова, к работе преступили все муниципальные районы региона, за исключением Уватского. На поля вышли 129 сельхозпредприятий. Это 25% от всех участвующих в посеве.

- Обеззараживание семян проведено в объеме 21,6 тысяч тонн или 16% от плановых значений. Порядка 13,9 тысяч гектар земли обработано минеральными удобрениями, на площади 16,8 тысяч гектар проведено боронование многолетних травм, - пояснил Владимир Чейметов.

Он подчеркнул, что общая посевная площадь останется на уровне прошлого года – 1049,7 тысяч гектар. При этом планируется увеличить объем посева зерновых и зернобобовых культур, снизив площадь выращивания технических и кормовых культур.

- Изменение структуры посевных площадей в этом году будет вестись до конца мероприятий. Во внимание будет приниматься требования рынка, погодные условия в период сева и другие факторы, - пояснил Владимир Чейметов.

Глава областного департамента агропромышленного комплекса добавил, что на сегодняшний день все хозяйства на 70% обеспечение летним дизельным топливом. Этого объема хватит на весь цикл весенних работ.

Общий объем посевной кампании оценивается в 5 миллиардов рублей. Это суммарные траты на закупку семян, МТР, дизельного топлива, оплату труда работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU