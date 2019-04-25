2019-04-25T12:20:51+03:00
Авто

Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта

На проезжей части начинается капитальный ремонт
Маргарита КАЛИНКИНА
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На улице Киевской в Тюмени начинается капитальный ремонтНа улице Киевской в Тюмени начинается капитальный ремонтФото: Ольга Крыльцова
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Улицу Киевскую в Тюмени частично закроют для транспорта. С 26 апреля по 9 августа на проезжей части пройдет капитальный ремонт. Проехать нельзя будет на участке от пересечения с улицей Котовского до пересечения с улицей Энергетиков.

Для автомобилей, обслуживающих предприятия и организации в зоне ограничения, а также автомобили граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен. Для остальных - объезд по ул. Мельникайте, ул. Минской, ул. Котовского.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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