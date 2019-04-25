У дороги по улице Федюнинского в Тюмени открывают универсальную ярмарку
Она будет действовать до апреля 2020 года
В Тюмени открывают универсальную ярмарку у дорогиФото: Татьяна Коркина
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Универсальная ярмарка откроется вдоль кольцевой развязки в сторону деревни Ожогина в Тюмени. Она будет работать у дороги рядом с оптово-розничным центром «Юг» на улице Федюнинского, 20, ст.1.
Каждый день здесь будет идти торговля с 9.00 до 21.00. Открытие ярмарки состоится 5 мая. Действовать она будет до 4 апреля 2020 года, сообщили в городском департаменте потребительского рынка. Право на организацию торговых рядов и павильонов получило ООО «Доверие», которому в администрации Тюмени выдано разрешение.
ИСТОЧНИК KP.RU