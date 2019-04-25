2019-04-25T10:57:15+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей спрашивают, какие меры господдержки им нужны

Минэкономразвития разрабатывает законопроекты по инвестиционной привлекательности
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в разработке пакета законопроектов Минэкономразвития, который позволит создать единый механизм развития территорий и вывести инвестиционную привлекательность страны на новый уровень.

В министерстве создают портфель мер государственной поддержки (бюджетные инвестиции, субсидии, льготы, государственные гарантии и регуляторные послабления в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности), которые будут доступны предпринимателям.

Задача такого механизма - создать максимально понятные, комфортные и прозрачные условия ведения бизнеса. Этого можно добиться за счет снятия административных барьеров, уменьшения количества бюрократических процедур, сокращения сроков рассмотрения документов и предоставления различных регуляторных послаблений.

От предпринимателей ждут предложений по дополнительным мерам господдержки. Для этого необходимо заполнить форму опроса, указав, с какими сложностями приходится сталкиваться в процессе хозяйственной деятельности, какие регуляторные послабления хотелось бы получить и какие изменения важно внести в НПА.

Количество предложений не ограничено. Пройти опрос можно здесь до 18 мая 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменцев просят помощи в поисках 27-летнего мужчины со звездами на ключицах и коленях
Взял и пошел: в Тобольске нашли наглого покупателя
В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания – 2019
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
У дороги по улице Федюнинского в Тюмени открывают универсальную ярмарку
Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из Сургута
Как выбрать наушники? 5 лайфхаков для тюменцев от экспертов МТС
В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочку
По Тюмени прокатится колонна военных автомобилей времен Великой Отечественной
Велосипедистов Тюмени призывают терпимо относиться к проверкам на дорогах
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники будут глубже изучать историю родного края
На реке Тобол поймали браконьеров с карасями
Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области