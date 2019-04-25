Тюменских предпринимателей спрашивают, какие меры господдержки им нужны

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-25T10:57:15+03:00

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Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в разработке пакета законопроектов Минэкономразвития, который позволит создать единый механизм развития территорий и вывести инвестиционную привлекательность страны на новый уровень.

В министерстве создают портфель мер государственной поддержки (бюджетные инвестиции, субсидии, льготы, государственные гарантии и регуляторные послабления в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности), которые будут доступны предпринимателям.

Задача такого механизма - создать максимально понятные, комфортные и прозрачные условия ведения бизнеса. Этого можно добиться за счет снятия административных барьеров, уменьшения количества бюрократических процедур, сокращения сроков рассмотрения документов и предоставления различных регуляторных послаблений.

От предпринимателей ждут предложений по дополнительным мерам господдержки. Для этого необходимо заполнить форму опроса, указав, с какими сложностями приходится сталкиваться в процессе хозяйственной деятельности, какие регуляторные послабления хотелось бы получить и какие изменения важно внести в НПА.

Количество предложений не ограничено. Пройти опрос можно здесь до 18 мая 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU