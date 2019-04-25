По Тюмени прокатится колонна военных автомобилей времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-25T10:12:41+03:00

По Тюмени прокатится масштабный автопробег в честь Дня Победы. Фото департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени

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Автопробег, посвященный Дню Победы, прокатится по Тюмени 4 мая. Он соберет более 5 тысяч человек . Колонны автомобилей проедут по всему городу и остановятся у всех памятников Великой Отечественной войны.

Старт традиционно будет дан в 9.00 у сквера Пограничников (мкрн. Казарово), финишем станет сквер Комсомольский (ул. Московский тракт, 22), где после пробега откроются интерактивные площадки, выставка раритетной техники и вооружения. Завершится мероприятие праздничным концертом.

- В автопробеге примут участие спортсмены, волонтеры и общественники. У всех памятников состоятся торжественные митинги, на которых вспомнят погибших героев. В 74-ю годовщину Великой Победы мы постараемся сделать автопробег масштабным и запоминающимся, - отметил организатор акции директор детско-юношеского центра «Град» Эдвард Гиносян.

ИСТОЧНИК KP.RU