2019-04-25T10:12:41+03:00
Общество

По Тюмени прокатится колонна военных автомобилей времен Великой Отечественной

У каждого памятника погибшим войнам участники пробега проведут митинги
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
По Тюмени прокатится масштабный автопробег в честь Дня Победы. Фото департамента по спорту и молодежной политике Администрации ТюмениПо Тюмени прокатится масштабный автопробег в честь Дня Победы. Фото департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени
Изменить размер текста:

Автопробег, посвященный Дню Победы, прокатится по Тюмени 4 мая. Он соберет более 5 тысяч человек . Колонны автомобилей проедут по всему городу и остановятся у всех памятников Великой Отечественной войны.

Старт традиционно будет дан в 9.00 у сквера Пограничников (мкрн. Казарово), финишем станет сквер Комсомольский (ул. Московский тракт, 22), где после пробега откроются интерактивные площадки, выставка раритетной техники и вооружения. Завершится мероприятие праздничным концертом.

- В автопробеге примут участие спортсмены, волонтеры и общественники. У всех памятников состоятся торжественные митинги, на которых вспомнят погибших героев. В 74-ю годовщину Великой Победы мы постараемся сделать автопробег масштабным и запоминающимся, - отметил организатор акции директор детско-юношеского центра «Град» Эдвард Гиносян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменцев просят помощи в поисках 27-летнего мужчины со звездами на ключицах и коленях
Взял и пошел: в Тобольске нашли наглого покупателя
В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания – 2019
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
У дороги по улице Федюнинского в Тюмени открывают универсальную ярмарку
Тюменских предпринимателей спрашивают, какие меры господдержки им нужны
Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из Сургута
Как выбрать наушники? 5 лайфхаков для тюменцев от экспертов МТС
В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочку
Велосипедистов Тюмени призывают терпимо относиться к проверкам на дорогах
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники будут глубже изучать историю родного края
На реке Тобол поймали браконьеров с карасями
Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области