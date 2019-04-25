2019-04-25T09:26:21+03:00
Общество

Велосипедистов Тюмени призывают терпимо относиться к проверкам на дорогах

Полицейские выявляют краденный двухколесный транспорт
Маргарита КАЛИНКИНА
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Велосипедистов Тюмени стали чаще проверять на улицах. Сотрудники ДПС и ППС останавливают водителей двухколесного транспорта и сверяют регистрационные номера велосипедов по базе данных. Во избежание недоразумений и экономии личного времени горожан просят не закрашивать номера на рамах, а также относиться к требованиям полицейских с пониманием.

Так, накануне стражи порядка смогли оперативно найти украденный велосипед. Горожанка сообщила, что его украли из подъезда. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска на месте происшествия выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый безработный 44-летний мужчина. Он заметил девушку на велосипеде, проследил за ней, а затем проник в дом и стащил велосипед. Злоумышленник продал его на рынке. Похищенный транспорт удалось найти и вернуть владелице.

Подозреваемый задержан, сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе полиции города.

Стражи правопорядка также рекомендуют не оставлять велосипеды в подъезде или пристегивать их. Если же кража произошла, нужно немедленно звонить в дежурную часть УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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