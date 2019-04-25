Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-25T09:03:54+03:00

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Жителей Тюмени приглашают принять участие в интернет-голосовании конкурса «Моя открытка ветерану». Красочные поздравления готовили дети из неполных и малоимущих семей юга Тюменской области, которых курирует тюменское региональное отделение Российского детского фонда. Победителя предстоит выбрать из 25 лучших работ.

- Это чудесно, что наши дети помнят подвиг наших дедов! Проявляя заботу еще и через творчество. Приглашаю поддержать юных творцов, проголосовав за них, - поделилась депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова,

Голосовать можно здесь в любой день и в любое время до 8 мая. Три участника, набравших наибольшее количество голосов, получат наборы для творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU