2019-04-25T08:19:13+03:00
Происшествия

На реке Тобол поймали браконьеров с карасями

На мужчин заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двух браконьеров Тобольского района поймали на рыбалке. Жители села Байкалово 38 и 45 лет во нерестового запрета на моторной лодке ловили рыбу. У них обнаружены 10 щук, 4 язя, 8 карасей и лещ. Сумма ущерба природе составила 27 тысяч 500 рублей.

Мужчин обнаружили транспортные полицейские во время рейда на реке Тобол. Рыба была жива и ее выпустили в воду. Сети и лодка изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании пункта Б части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. Рыбакам грозит несколько видов наказания , самое суровое из которых - арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники буду глубже изучать историю родного края
Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области
Индустриальный парк «Богандинский» готов принять более 30 резидентов
Около 1000 тонн отходов собрали жители Тюменской области на субботниках
С пасхальной службы тюменцы смогут уехать на автобусах бесплатно
Иностранцы едут в Тюменскую область посмотреть храмы и памятники архитектуры
Пропавшая тюменка с четырехопорной тростью вернулась домой
В Тюмени стартует всемирный экологический фотоконкурс World Eco Photo
За сутки в лесах Тюменской области ликвидировано три пожара
Тюменцам напомнили о штрафах за рыбалку в неположенных местах
Губернатор Тюменской области открыл молочную ферму в Ялуторовском районе
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом под Тюменью
Тюменские ветераны поправляют здоровье в одной из здравниц региона
Весенне-летние городские праздники тюменцы проведут трезвыми
Под Тюменью рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 6 человек
Тюменцам раздадут около 20 тысяч георгиевских лент
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Тюменский школьник придумал как определить чувствительность бактерий к антибиотикам
В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями
Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов
Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области