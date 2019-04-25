На реке Тобол поймали браконьеров с карасями

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-25T08:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух браконьеров Тобольского района поймали на рыбалке. Жители села Байкалово 38 и 45 лет во нерестового запрета на моторной лодке ловили рыбу. У них обнаружены 10 щук, 4 язя, 8 карасей и лещ. Сумма ущерба природе составила 27 тысяч 500 рублей.

Мужчин обнаружили транспортные полицейские во время рейда на реке Тобол. Рыба была жива и ее выпустили в воду. Сети и лодка изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании пункта Б части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. Рыбакам грозит несколько видов наказания , самое суровое из которых - арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU