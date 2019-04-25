2019-04-25T06:32:06+03:00
Происшествия

Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя

Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Тюмени истыкала вилкой своего сожителя за то, что тот рассматривал фотографии девушек в интернете. Напуганный 28-летний молодой человек позвонил в полицию и попросил помощи.

На указанный адрес выехал участковый. Как оказалось, парочка распивала спиртное и во время застолья мужчина зашел в социальные сети, где начал рассматривать фотографии девушек. Сожительница разозлилась, схватила вилку и нанесла несколько ударов по телу мужчины.

26-летнюю тюменку задержали, по данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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