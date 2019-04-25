Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-25T07:10:20+03:00

Тюменские ветераны смогут бесплатно позвонить и отправить телеграмму по всей России и в ближнее зарубежье. Фото Ростелеком

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Тюменские ветераны с 25 апреля по 10 мая в честь Дня Победы могут бесплатно отправить телеграммы и звонить по всей России и ближнему зарубежью. Ростелеком традиционно предоставляет 100 бесплатных минут на стационарные и мобильные телефоны.

Возможность совершить бесплатные звонки будет предоставлена также госпиталях, домах ветеранов и других, а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, при предъявлении соответствующих удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU