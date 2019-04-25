2019-04-25T07:10:20+03:00
Общество

Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье

Акция проходит с 25 апреля по 10 мая
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменские ветераны смогут бесплатно позвонить и отправить телеграмму по всей России и в ближнее зарубежье. Фото РостелекомТюменские ветераны смогут бесплатно позвонить и отправить телеграмму по всей России и в ближнее зарубежье. Фото Ростелеком
Изменить размер текста:

Тюменские ветераны с 25 апреля по 10 мая в честь Дня Победы могут бесплатно отправить телеграммы и звонить по всей России и ближнему зарубежью. Ростелеком традиционно предоставляет 100 бесплатных минут на стационарные и мобильные телефоны.

Возможность совершить бесплатные звонки будет предоставлена также госпиталях, домах ветеранов и других, а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, при предъявлении соответствующих удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники буду глубже изучать историю родного края
На реке Тобол поймали браконьеров с карасями
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области
Индустриальный парк «Богандинский» готов принять более 30 резидентов
Около 1000 тонн отходов собрали жители Тюменской области на субботниках
С пасхальной службы тюменцы смогут уехать на автобусах бесплатно
Иностранцы едут в Тюменскую область посмотреть храмы и памятники архитектуры
Пропавшая тюменка с четырехопорной тростью вернулась домой
В Тюмени стартует всемирный экологический фотоконкурс World Eco Photo
За сутки в лесах Тюменской области ликвидировано три пожара
Тюменцам напомнили о штрафах за рыбалку в неположенных местах
Губернатор Тюменской области открыл молочную ферму в Ялуторовском районе
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом под Тюменью
Тюменские ветераны поправляют здоровье в одной из здравниц региона
Весенне-летние городские праздники тюменцы проведут трезвыми
Под Тюменью рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 6 человек
Тюменцам раздадут около 20 тысяч георгиевских лент
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Тюменский школьник придумал как определить чувствительность бактерий к антибиотикам
В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями
Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов
Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области