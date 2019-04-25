2019-04-25T05:04:01+03:00
Авто

На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки

Меры введены для увеличения пропускной способности дорог
Маргарита КАЛИНКИНА
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На двух улицах в центре Тюмени с сегодняшнего дня, 25 апреля, запрещается остановка транспорта. Ограничения вводятся на улице Грибоедова на участке от ул. Герцена до ул. Ялуторовской, а также на ул. Ялуторовской от ул. Грибоедова до ул. Первомайской.

Меры вводятся в целях упорядочения парковки транспорта и повышения пропускной способности улиц, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор». Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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