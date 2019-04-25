Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно

СЕГОДНЯ 03:42 2019-04-25T03:42:13+03:00

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Четверг, 25 апреля, в Тюменской области будет немного пасмурным и прохладным. Местами пройдет небольшой дождь со снегом. Средняя температура воздуха днем составит +2 +5 градусов. Северный, северо-западный ветер будет 5-6 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день ожидается без осадков, облачный, с прояснениями. Северо-западный ветер до 5,8 м/с. Температура воздуха поднимется всего до +4 +5 градусов, но по ощущениям будет как при -2. Влажность воздуха 41%, атмосферное давление 752 мм рт ст.

В Тобольске небольшой снег и всего 0 +2 градуса. В Ишиме пасмурно, а вечером дождь со снегом, температура воздуха +2 +4 градуса.

Сегодня отмечается Международный день ДНК, День дочери и Всемирный день пингвинов. В народном календаре 25 апреля названо Василием Парильщиком. На Руси считалось, что в этот день «Земля должна париться, как старуха в бане». Если солнце действительно хорошо прогревало почву, то это сулило хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU