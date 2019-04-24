2019-04-24T15:10:10+03:00
Общество

Около 1000 тонн отходов собрали жители Тюменской области на субботниках

Регоператор ТКО продолжает очистку контейнерных площадок
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ООО «ТЭО»Фото пресс-службы ООО «ТЭО»
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Региональный оператор по обращению с ТКО за неделю вывез около 1000 тонн отходов, образовавшихся в рамках субботников. Экологические акции прошли на территориях города Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов.

- Наш субботник начался с генеральной уборки площадок города Тюмени в середине прошлой недели. Постепенно к этому процессу подключаются все территории. Транспортировщики работают в усиленном режиме без выходных дней, к работе привлечены дополнительные единицы спецтехники, - пояснил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он добавил, что объемы вывезенных отходов увеличиваются ежедневно, пик пришелся на этот вторник, когда было вывезено более 170 тонн прочих отходов. Регоператор обеспечивает в ежедневном режиме вывоз листвы, спилов деревьев и прочих отходов, которые размещают на контейнерных площадках жители Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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