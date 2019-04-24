С пасхальной службы тюменцы смогут уехать на автобусах бесплатно

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-24T14:51:16+03:00

На маршруты выпустят транспорт вместимостью до 100 человек

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В ночь с 27 на 28 апреля после Пасхальной службы жители Тюмени смогу вернуться домой на городском транспорте. От Знаменского кафедрального собора автобусы начнут курсировать с 4 утра. Оплата проезда не потребуется.

Транспортное обслуживание в этот день будет организовано автобусами вместимостью 100 пассажиров. Аналогичные по классу транспортные средства будут курсировать по маршрутам №32 и №121 и с 4 по 7 мая в преддверии Радоницы.

Со всеми схемами движения можно ознакомиться на сайте администрации города

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города также отметили, что с 27 апреля в Тюмени возобновляют движение садоводческие маршруты. На дачных направлениях в этом году будут работать 53 автобуса в рабочие дни и 73 – в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU