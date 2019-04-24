2019-04-24T14:36:44+03:00
Туризм

Иностранцы едут в Тюменскую область посмотреть храмы и памятники архитектуры

Существующие региональные маршруты адаптируют под зарубежных туристов
Мария Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
Изменить размер текста:

Агентство туризма и продвижения Тюменской области и туристическая компания «Олимпия-Райзен-Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает продвижение региональных туристических продуктов на зарубежные рынки.

- Тюменская область движется в тренде развития туризма в России и отличается от других регионов активным подходом к делу. Наша компания может помочь региону в продвижении туристических маршрутов на зарубежном рынке. Мы имеем 19-летний опыт работы с иностранными туристами, - отметил директор компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн.

Он подчеркнул, что туризм в России уже стал самостоятельной отраслью экономики. А Тюменская область обладает уникальным потенциалом. Здесь удалось сохранить множество храмов и других объектов исторического и культурного наследия, привлекающих иностранцев. Кроме того, есть хорошие перспективы для развития популярного за рубежом этнографического и экологического туризма.

- Соглашение предусматривает не только включение Тюменской области в ряд уже существующих туристические продуктов компании, но и разработку совместных проектов. Мы всегда ищем для сотрудничества серьезных партнеров, экспертов, - отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

По его словам, первоочередная задача всех представителей туристической индустрии региона - адаптировать уже существующие тюменские продукты под иностранный менталитет, под запросы зарубежных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области
Индустриальный парк «Богандинский» готов принять более 30 резидентов
Около 1000 тонн отходов собрали жители Тюменской области на субботниках
С пасхальной службы тюменцы смогут уехать на автобусах бесплатно
Пропавшая тюменка с четырехопорной тростью вернулась домой
В Тюмени стартует всемирный экологический фотоконкурс World Eco Photo
За сутки в лесах Тюменской области ликвидировано три пожара
Тюменцам напомнили о штрафах за рыбалку в неположенных местах
Губернатор Тюменской области открыл молочную ферму в Ялуторовском районе
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом под Тюменью
Тюменские ветераны поправляют здоровье в одной из здравниц региона
Весенне-летние городские праздники тюменцы проведут трезвыми
Под Тюменью рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 6 человек
Тюменцам раздадут около 20 тысяч георгиевских лент
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Тюменский школьник придумал как определить чувствительность бактерий к антибиотикам
В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями
Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов
Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области