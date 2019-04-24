Иностранцы едут в Тюменскую область посмотреть храмы и памятники архитектуры

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-24T14:36:44+03:00

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Агентство туризма и продвижения Тюменской области и туристическая компания «Олимпия-Райзен-Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает продвижение региональных туристических продуктов на зарубежные рынки.

- Тюменская область движется в тренде развития туризма в России и отличается от других регионов активным подходом к делу. Наша компания может помочь региону в продвижении туристических маршрутов на зарубежном рынке. Мы имеем 19-летний опыт работы с иностранными туристами, - отметил директор компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн.

Он подчеркнул, что туризм в России уже стал самостоятельной отраслью экономики. А Тюменская область обладает уникальным потенциалом. Здесь удалось сохранить множество храмов и других объектов исторического и культурного наследия, привлекающих иностранцев. Кроме того, есть хорошие перспективы для развития популярного за рубежом этнографического и экологического туризма.

- Соглашение предусматривает не только включение Тюменской области в ряд уже существующих туристические продуктов компании, но и разработку совместных проектов. Мы всегда ищем для сотрудничества серьезных партнеров, экспертов, - отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

По его словам, первоочередная задача всех представителей туристической индустрии региона - адаптировать уже существующие тюменские продукты под иностранный менталитет, под запросы зарубежных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU