2019-04-24T14:06:34+03:00
Общество

Пропавшая тюменка с четырехопорной тростью вернулась домой

Женщину с хромотой и особенностью речи искали более трех суток
Марина Васильева
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В Тюмени завершились поиски пропавшей 39-летней Юлии Субботиной. Женщина вернулась домой, с ней все в порядке. Соответствующее сообщение опубликовали в своей группе во Вконтакте волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

Напомним, жительница областного центра пропала утром 21 апреля. Около 11 часов она вышла из своего дома по улице Николая Семенова и отправилась в неизвестном направлении. Полиция и волонтеры искали пропавшую на протяжении трех дней.

Родственники, обратившиеся к горожанам с просьбой помочь в поисках Юлии, отметили, что у женщины невнятная речь, она хромает и ходит с помощью четырехопорной трости. К счастью, пропавшая сама вернулась домой, где она была все это время, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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