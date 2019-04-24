СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-24T13:43:48+03:00

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В Тюмени стартует международный фотоконкурс World Eco Photo. Он был основан в 2017 году по инициативе АНО «Тюменский Дом фотографии», являясь по факту первым и пока единственным регулярным международным событием в области фотографии с «пропиской» в областном центре.

Главная задача конкурса не только показать красоту ландшафтов, флоры и фауны планеты Земля, но и визуализировать актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды, обозначить проблемы сохранения редких и исчезающих видов.

Конкурс также призван развить в обществе идеи персональной причастности каждого к сохранению окружающей среды и природоохранной деятельности. Он проводится под патронажем Международной Федерации Фотоискусства (FIAP) и приходит при участии Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, Творческого Союза «Фотоискусство».

Помимо самого конкурса фоторабот и награждения победителей, в рамках итоговых мероприятий состоятся мастер-классы, портфолио ревю, творческие встречи и дискуссионные площадки с участием российских и международных экспертов. Они пройдут с 20 по 25 сентября 2019.

В конкурсе прошло года приняли участие более 1000 участников из 31 страны мира. Вручено более 110 наград и призов. В этом году организаторы ожидают не меньшего количества конкурсантов.

Подробнее об условиях участия в конкурсе В Тюмени стартует всемирный экологический фотоконкурс World Eco Photo

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области

В Тюмени стартует международный фотоконкурс World Eco Photo. Он был основан в 2017 году по инициативе АНО «Тюменский Дом фотографии», являясь по факту первым и пока единственным регулярным международным событием в области фотографии с «пропиской» в областном центре.

Главная задача конкурса не только показать красоту ландшафтов, флоры и фауны планеты Земля, но и визуализировать актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды, обозначить проблемы сохранения редких и исчезающих видов.

Конкурс также призван развить в обществе идеи персональной причастности каждого к сохранению окружающей среды и природоохранной деятельности. Он проводится под патронажем Международной Федерации Фотоискусства (FIAP) и приходит при участии Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, Творческого Союза «Фотоискусство».

Помимо самого конкурса фоторабот и награждения победителей, в рамках итоговых мероприятий состоятся мастер-классы, портфолио ревю, творческие встречи и дискуссионные площадки с участием российских и международных экспертов. Они пройдут с 20 по 25 сентября 2019.

В конкурсе прошло года приняли участие более 1000 участников из 31 страны мира. Вручено более 110 наград и призов. В этом году организаторы ожидают не меньшего количества конкурсантов.

Подробнее об условиях участия в конкурсе тюменцам расскажут завтра, 25 апреля, в рамках пресс-конференции, посвященной проведению World Eco Photo/Ворлд Эко Фото, 2019. Она пройдет в 11 часов в Доме журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU