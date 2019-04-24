2019-04-24T13:12:56+03:00
Общество

За сутки в лесах Тюменской области ликвидировано три пожара

В двух случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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За прошедшие сутки на территории Тюменской области спасатели ликвидировали 3 лесных пожара. В двух случаях возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем жителями региона.

23 апреля возгорания были зафиксированы в Тобольском, Заводоуковском и Аромашевском лесничествах. Все пожары были ликвидированы в день обнаружения. Площадь, пройденная огнем, составила 3,9 га, отметили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Пожары ликвидировали 21 специалист ГБУ «Тюменская авиабаза» и ГКУ «Тюменьлес» с использованием 4 единиц техники – трех УАЗов, двух тракторов с плугом для опахивания минеральных полос, препятствующих распространению огня.

Всего в области ликвидировано 8 лесных пожаров общей площадью 30,51 га. В пяти случаях возгорание произошло из-за перехода огня с земель иных категорий. За пошедшие сутки авиаотделения осуществили авиапатрулирование в количестве 10 летных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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