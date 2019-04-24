Тюменцам напомнили о штрафах за рыбалку в неположенных местах

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-24T12:47:34+03:00

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В Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре состоялась встреча, посвященная наступлению периода нерестового запрета на вылов водных биологических ресурсов. В ее работе приняли участие представители контролирующих и правоохранительных органов.

По действующему законодательству добыча всех видов водных биоресурсов для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещается в реках и в их пойменных системах с начала распадения льда по 20 мая. В озерах, изолированных от речной системы, ограничения действуют с 15 мая по 15 июня.

Также запрещается вылавливать биоресурсы с 1 января по 20 мая в реке Тура от места соединения с озером Круглое (г. Тюмень) и далее вниз по течению до деревни Парёнкина Тюменского района, отметили в прокуратуре Тюменской области.

По итогам встречи профильные ведомства утвердили план совместных действий по проведению оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» в 2019 году. В нем запланированы совместные рейды, осмотр транспортных средств, следующих на маршрутах транспортировки водных биоресурсов. В ходе мероприятий также будет применяться беспилотный летательный аппарат «ZALA» Госохотуправления Тюменской области.

В контролирующем ведомстве также напомнили, что незаконная добыча водных ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним карается штрафами в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также обязательные работы на срок до 480 часов. Санкция статью также предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, а также лишение свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU